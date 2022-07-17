Halil Dervişoğlu'nun yeni adresini babası resmen açıkladı! Herkes ters köşe oldu

Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Halil Dervişoğlu için sürpriz bir açıklama geldi. Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Almanya'da kampta olduklarını belirtirken, "Önceliğimiz Brendford'da kalıcı olmak." ifadelerini kullandı.

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Haber61'de yer alan habere göre; Yeni adresi merak konusu olan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, çıkan haberleri yalanlarken, "Almanya'da kamptayız. Her şey çok güzel gidiyor, hazırlık maçıda çok iyi geçti. Önceliğimiz Brendford'da kalıcı olmak." şeklinde açıklama yaptı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR İLE ANILIYORDU

Halil Dervişoğlu'nun adı geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'ın yanı sıra son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile anılıyordu.

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HALİL DERVİŞOĞLU'NUN PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1759 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.