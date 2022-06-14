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  • Harekete geçtiler! Süper Lig'de Halil Dervişoğlu sürprizi, resmen imzalıyor
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Harekete geçtiler! Süper Lig'de Halil Dervişoğlu sürprizi, resmen imzalıyor

Halil Dervişoğlu için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda yeni başkan Dursun Özbek'in yönetimi milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu takımda tutmak için Brentford ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Haziran 2022 Salı 20:20 - Güncelleme:
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Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Halil Dervişoğlu için Dursun Özbek yönetimi devreye girdi. Sarı-kırmızılılar Halil Dervişoğlu'nu takımda tutmak istiyor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brentford ile masaya oturdu.

GALATASARAY'DAN HALİL DERVİŞOĞLU ATAĞI

Bu sezon Galatasaray'da forma giyen ve geleceği sık sık tartışma konusu olan Halil Dervişoğlu için karar verildi. Yeni seçilen başkan Dursun Özbek'in yönetimi milli oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu için bonservisini elinde bulunduran Brentford ile görüşmelere başladı.

TEKRAR KİRALAMA FORMULÜ

Sarı-kırmızılılar milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu maliyetinin yüksek olması nedeniyle tekrar kiralayarak takımda tutmak istiyor.

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HALİL DERVİŞOĞLU'NUN PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki santrafor, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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