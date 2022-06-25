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Hastane çalışanları şaşkına döndü! Eşini sokan yılanı da getirdi

Hindistan'da bir kadın yılan tarafından ısırıldı. Eşini hastaneye kaldıran adam yılanı yanında götürünce, hastane çalışanları şaşkına döndü.

Star Gazetesi25 Haziran 2022 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Unnao kentine bağlı Afzal Nagar bölgesinde, akla zarar bir 'yılan sokması' olayı yaşandı.

Kentte yaşayan bir kadın, evinde bir yılan tarafından ısırıldı. Eşini hastaneye kaldırmak isteyen koca, önce yılanı yakaladı.

Eşini müdahale için ilçe hastanesine kaldıran adam, yılanı da beraberinde götürdü.

HASTANE ÇALIŞANLARI ŞAŞTI KALDI: YILANI NEDEN GETİRDİN?

Yılanı görünce şaşıran doktorlar, Koca Ramendra Yadav'a yılanı neden getirdiğini sorduğunda, "Ya bana karımı hangi yılanın ısırdığını sorsaydınız? Yılanı kendin görebilmen için getirdim." şeklinde cevap verdi.

Daha sonra gazetecilerle konuşan Yadav, eşi hastaneden taburcu olduktan sonra yılanı ormanlık alana bırakacağını söyledi.

Yadav ayrıca, yılanın nefes alması için koyduğu kapta delikler açtığını da söyledi.

Star Gazetesi

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