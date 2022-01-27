Herkes bu teklifi konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu'na inanılmaz teklif

Star.com.tr 27 Ocak 2022 Perşembe 00:55 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:55

Sezon başında Milan'da sözleşmesini tamamlayan Hakan Çalhanoğlu serbest statüsüne düşmüş ve birçok Avrupa kulübü milli yıldıza sözleşme teklifinde bulunmuştu. En ciddi tekliflerin geldiği Inter ve Atletico Madrid arasında tercihini İtalyan kulübünden yana kullanan Hakan Çalhanoğlu'na İspanyol ekibi bir kez daha talip oldu. İspanyol basınına göre Diego Simeone üç bölgeye transfer takviyesinde bulunmak istiyor ve bunlardan birisi de Hakan Çalhanoğu'nun bulunduğu merkez orta saha bölgesi...

RODRİGO DE PAUL'A TEPKİ VAR

Son haftalarda alınan Athletic Bilbao ve Real Sociedad mağlubiyetlerinin ardından Madrid ekibinin taraftarları takım otobüsüne saldırı düzenlemişti. Taraftarlar en çok tepkiyi takıma yıldız olarak transfer edilen Rodrigo De Paul'a gösterdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ALTERNATİF İDDİASI

İtalyan basını Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun bölgesine Romain Faivre'yi transfer edebileceğini iddia etti. 15 milyon Euro bonservis bedelinin bulunduğu Fransız oyuncusunun Inter'e transfer olabileceği konuşuluyor. Atletico Madrid'in ise Hakan Çalhanoğlu için teklifi Rodrigo De Paul takası... İtalyan basınına göre Inter takasa sıcak bakmıyor. 40 milyon Euro civarında konuşulan bonservis bedelinin Inter'e ödenmesi durumunda ise İtalyan kulübün Hakan'ı serbest bırakabileceği belirtiliyor.