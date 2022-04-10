İSTANBUL 22°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Ne İtalya ne Avrupa yok böyle rekor
Ekstra

Herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Ne İtalya ne Avrupa yok böyle rekor

Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla gösterdiği performansla İtalya'ya damga vurdu. Inter'in 71 yıl sonra kırılan rekorunda büyük pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu Inter'in bu yılki 100. golünün de asistini yapmıştı. İşte milli yıldıza İtalya basınında yapılan övgüler...

10 Nisan 2022 Pazar 21:58 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 21:58
ABONE OL

İtalya Seri A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu gösterdiği performans ile ülkeyi sallamaya devam ediyor. Son oynanan Verona maçında savunmada gösterdiği başarılı performans ile takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu Inter'de bu sezon müthiş bir rekora da imza atmıştı. İşte detaylar...

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN REKORU

Milli futbolcu bu sezon Inter'in 71 yıl sonra kırdığı gol rekorunda takıma büyük katkı sağlamıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun asistini yaptığı ve Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in 2021 yılındaki 100. golü olmuştu. Inter, bir yıl içeresinde atılan gol sayısında tarihinde ilk kez bu rakama ulaşırken, İtalya'da bu rakama 1950'de ezeli rakibi Milan ulaşmıştı. Milan, o sezon 120 gol kaydetmişti. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki 100'üncü golün asisti Inter tarihine geçerken Avrupa'da 2021 yılında 100 gol barajını aşan kulüp ise bulunmuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Milli yıldız bu sezon Inter ile çıktığı 38 maçta 7 gol 8 asistlik performans sergiledi. Hakan Çalhanoğlu istatistiklerinin tamamını İtalya Serie A'da yaptı. Avrupa kupalarında asist ya da gol kaydedemedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.