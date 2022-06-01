Hitler'in Nazi Almanyasını aratmayan 'ırk' uygulaması! Müslümanlardan sert tepki

New Indian Express gazetesinde yayımlanan ve Hindistan Kültür Bakanlığı'nın ülkede 'saf ırk' araştırması yürütmeyi planladığını öne süren bir haberin ardından, politikacılar arasında ciddi tartışmalar yaşanıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Kültür Bakanlığı, ülkenin genetik tarihini oluşturmak için, DNA profilleme kitleri ve ekipmanı tedarik etme projesine 100 milyon INR (1,29 milyon $) ayırdı.

Kongre üyesi Rahul Gandhi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gandhi, Başbakan Narendra Modi'ye, Alman diktatör Adolf Hitler'e ve onun Nazi partisinin milyonlarca Yahudi'yi toplu olarak katledilmesine neden olan ırksal saflık konusundaki görüşlerine üstü kapalı bir gönderme yaptı.

Gandhhi, "En son bir ülkenin kültür bakanlığı 'ırksal saflık' üzerine çalıştığında, iyi bir sonu olmadı. Hindistan, 'ırksal saflık' değil, iş güvenliği ve ekonomik refah istiyor." dedi.

HİTLER YÖNETİMİNDEKİ NAZİ ALMANYASINI ARATMAYAN IRKÇILIK

Söz konusu haberde bakanlığın, "Hindistan'daki ırkların saflığını izlemek ve genetik tarihi oluşturmak için bir dizi DNA profilleme kiti ve ilgili son teknoloji makineler edinme sürecinde" olduğu belirtildi.

Ayrıca, Kültür Bakanlığı Sekreteri Govind Mohan, tanınmış bir arkeolog olan Profesör Vasant S. Shinde ve kıdemli bilim adamları ile akademisyenlerin araştırmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Prof. Shinde yaptığı açıklamada, "Hint popülasyonunda genlerin karıştırılmasının ve mutasyonun son 10.000 yılda nasıl gerçekleştiğini görmek istiyoruz." diyerek bilimsel gerekçeye sığınmaya çalışsa da, tepkiler çığ gibi arttı.

Üst düzey bir parlamenterlerden Jairam Ramesh de federal hükümetin bu uygulamasını, "Hiçbir şey, Kültür Bakanlığının genetik tarihi oluşturmak ve 'Hindistan'daki ırkların saflığının izini sürmek' için DNA profilleme makineleri edinme kararından daha kötü niyetli olamaz." dedi.

MÜSLÜMANLARDAN SERT TEPKİ

Önde gelen Müslüman parlamenter ve All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen partisinin Başkanı Asaduddin Owaisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, araştırmayı 'Nazizm' olarak niteledi.

Owaisi, "Modern Kızılderililerin hepsi göçlerin bir sonucu. Soyumuz ne olursa olsun, bugün hepimiz Hint vatandaşıyız. Modi, geçmiş yerine şimdi için endişelenmeli. Hint gençliği kasvetli bir geleceğe bakıyor. Sadece bir ideoloji 'saf ırk' konusunda takıntılıydı ve bu 'Nazizm'di." dedi.

Tepki gösteren ünlü yazar Anand Ranganathan, "Irk bilimsel bir kavram değildir, saflık hiç değil... 8 Milyar İnsan %99,97 genetik olarak özdeş değil. Sadece aptallar genetik ataları araştırmayı ırksal saflıkla birleştirir." dedi.