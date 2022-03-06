İbn-i Sina reçetesi! Bunu içenin öksürüğü direkt kesiliyor

Akşam 6 Mart 2022 Pazar 19:21 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 19:21

İbn-i Sina bundan tam 1000 yıl önce hazırladığı reçetelerle hastalara bugünde şifa vesilesi olabiliyor. Bir çok hastalıkla ilgili önerilerde bulunan İbn-i Sina'nın öksürük soruna yaşayanlara sunduğu reçete mevsim geçişlerinde çokça hasta tarafından araştırılıyor. İşte öksürüğü bir anda kesen reçete...

İBN-İ SİNA REÇETESİ

Keten tohumunu biraz kavurun ve bal ile yoğurun. Öksürüğünüz yoğunlaştığında günde bir çay kaşığı tüketin. Bu karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.

Öte yandan öksürüğe sunduğu bir diğer reçete de: Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohumu, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü ökse ve kurum üzüm hep birlikte pişirilir. Ardından üzerine üzüm suyu dökülerek tam bir karışım haline getirilir.