İnanılmaz sözler! Arda Güler'e dünya devi resmen talip oldu...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için Everton harekete geçti. Milli oyuncu Cenk Tosun'un tavsiyesi üzerine İngiliz takımı Arda Güler'i transfer listesine aldı ve genç yıldız için Fenerbahçe ile görüşmeye hazırlanıyor.

ARDA GÜLER İÇİN EVERTON HAREKETE GEÇTİ

Arda Güler için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton devreye girdi. İngiliz ekibinde forma giyen Cenk Tosun'un tavsiyesi üzerine ada ekibi genç yıldız için sarı-lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

CENK TOSUN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde konuşan Cenk Tosun, "Geçen yıl bana Everton sormuştu. Fenerbahçe'den Arda'yı da söylemiştim. Baktılar ama 18 yaş altı olduğu için hamle yapmadılar." ifadelerini kullanmıştı.

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ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 373 dakika süre alan 17 yaşındaki genç oyuncu 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.