IQ testi: Pandaların arasındaki köpek nerede? Sadece zekiler 8 saniyeden önce buluyor

IQ'nun yüksek olmasının yanı sıra yüksek dikkat becerisi gerektiren bu optik illüzyon testi, sosyal medyada birçok insan tarafından ilgi görüyor. Sevimli pandalar arasına gizlenmiş köpeği 8 saniyeden önce bulabilmek mümkün değil! Yoğun bir dikkat ve zeki olmayı gerektiren IQ testinde aynı yöne bakan pandalar yer alıyor. Aralarına saklanmış köpek görselini 8 saniyeden önce bulanlar zeki kategorisinde yer alıyor. Peki pandalar arasına gizlenmiş köpeği bulabilir misin?

Köpek görselini bulmaya istinaden hazırlanan bu optik illüzyon testi de birçok insanın gündeminde yer alıyor.

IQ testinde istenen, pandaların arasında bulunan köpek görselinin 8 saniyede fark edilmesi. Ancak pandaların boyutlarının farklı olması ve köpek cinsinin siyah-beyaz olması bu noktada işi zorlaştırıyor. Bu IQ testinde yoğun dikkatin yanı sıra zeki insanların belirtilen sürede başarılı olabilecekleri iddia ediliyor.

IQ TESTİ: 251 KİŞİ DENEDİ, 12'Sİ BAŞARILI OLABİLDİ

Dikkat gerektirebilen bu optik illüzyon testi, adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Nitekim bu testte pandalar çoğunlukta bulunurken, aralarında yalnızca bir köpek yer alıyor. Optik illüzyon testinde istenen, gizli görselinin 8 saniyede tespit edilmesi.

Peki dikkatin yanı sıra zeka gerektirebilen bu IQ testinde, siz 8 saniyede başarılı olabilir misiniz? İşte birçok insanın başarısız olduğu o test;

Türkiye'de toplam 251 kişiye denetilen bu optik illüzyon testinde, sadece 12 kişi 8 saniyede köpek görselini tespit etmekte başarılı olabildi. Bu sebeple yalnızca yüksek IQ ve zeka seviyesine sahip kişilerin belirtilen sürede başarılı olabilecekleri öne sürüldü.

İpucu: Köpek, pandalara kıyasla ağız şekli ve kulakları açısından farklıdır. İlk dikkat çeken ağız (bıyık) farkını bularak hedefi belirleyebilirsiniz.

İŞTE O SEVİMLİ KÖPEK

KÖPEĞİ 8 SANİYEDEN ÖNCE BULDUYSANIZ; SİZ BİR DAHİSİNİZ!

Optik illüzyonlara karşı ilgi, gitgide artıyor. IQ testi kategorisinde çeşitli göz yanılsamalarıyla yapılan resimlerde gerçeğin bulunmasını zorlaştıracak etmenler yer alır. Bazen renk, bazen de farklı bir bakış açısı gerektiren ayrımlarda hazırlanan bu testler, hafızayı canlı tutuyor.