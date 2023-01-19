IQ'nuzu test eden Optik İllüzyon! Bu resimde hangi hayvanı görüyorsun?

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bu IQ testi, binlerce İnternet kullanıcısı tarafından büyük ilgi görüyor. Optik illüzyon testlerindeki algı biçimi, kişiliklerimizi test etmeye yardımcı olur. Resimde 2 hayvan yer alıyor. Yalnızca IQ'su çok yüksek insanlar her iki hayvanı da görmeyi başarıyor. Normal seviyedeki kişiler ise ilk gördükleri hayvana göre kişilik açısından değerlendiriliyor. Peki siz hangi hayvanı gördünüz? Ördek mi, sincap mı?

SAĞ BEYNİNİZ Mİ SOL BEYNİNİZ Mİ DAHA AKTİF?



Kişilik ve IQ testleri son zamanlarda sosyal ağlarda ilgi odağı oldu.

İnternet kullanıcıları için hazırlanan bir meydan okuma testinde gördüğünüz hayvana göre sağ beyninizin mi yoksa sol beyninizin mi aktif olarak çalıştığı ortaya çıkıyor. Resimde bir sincap ve bir ördek yer alıyor. Hayvanların her biri, farklı kişilik ve düşünme biçimini sembolize ediyor.

Bu optik illüzyon testi, gördüğünüz hayvana göre beyninizin hangi yönde çalıştığını ortaya koyuyor. Sağ beyniniz mi sol beyniniz mi daha aktif çalışıyor?

SİNCAP MI ÖRDEK Mİ?



Psikolojik bir testten ilham alan bu optik yanılsama resminde, görebildiklerinize bağlı olarak düşünme ve IQ biçiminiz hakkında bilgi veriyor. Tek yapmanız gereken aşağıdaki resime bakmak ve gözünüze çarpan ilk hayvana dikkat etmek. Peki siz bir sincap mı yoksa ördek mi görüyorsunuz?

İşte hayvanların her birinin ne anlama geldiğinin cevabı...

Ördek: Bir ördek bulduysanız, beyninizin sağ yarım küresi baskındır. Bu, sanat ve beceri gerektiren işlerde çok iyi olduğunuz anlamına gelir.

Çok odaklanmış ve ayakları yere basan bir kişiliğe sahipsiniz. Her zaman mantığa güveniyorsunuz. Herhangi bir karar vermeden önce, onu birkaç kez analiz eder ve artıları ve eksileri tartarsınız. Sizde baskın olan beceriler analitik olduğundan, duygularla harekete geçmeniz çok nadirdir.

Sincap : İlk gördüğünüz hayvan bir sincapsa, beyninizin sol tarafı daha gelişmiş demektir. Bir kez daha, bu yarımküre mantıksal ve analitik düşünmenin yanı sıra matematiksel becerilerden de sorumludur.

Son derece mükemmeliyetçi, gözlemci ve harika bir hayalperest bir kişiliğe sahipsiniz. Hiçbir detayı gözden kaçırmazsınız. Faaliyetlerinizi büyük bir tutku ve özveri ile planlarsınız. Olumsuzluklar sizin için bir engel değildir. Karşınıza çıkan pürüzler sizi daha güçlü ve hırslı olmaya iterek hedeflerinize ulaşmanız için kamçılar.