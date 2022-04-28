İstanbul'a geliyor! Beşiktaş yeni Ricardo Quaresma'sını buldu

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için kolları sıvayan Beşiktaş, yeni Ricardo Quaresma'sını İngiltere Championship ekibi Millwall'da buldu. Siyah-beyazlıların İngiliz ekibinden Jed Wallace'ı istediği öne sürülürken 28 yaşındaki sağ kanat performansıyla Ricardo Quaresma'yı andırıyor.

BEŞİKTAŞ, YENİ RICARDO QUARESMA'SINI İNGİLTERE'DE BULDU

Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar yeni Ricardo Quaresma'sını Championship'te buldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'da forma giyen Jed Wallace'ı kadrosuna katmak istiyor.

JED WALLACE'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Jed Wallace, bu sezon Millwall formasıyla 37 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.