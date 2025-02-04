İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu raporu

Şubat ayının gelişiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı nihayet geliyor. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıklarında 10-12 derecelik ani bir düşüş beklenirken, birçok ilçede kar yağışı görülecek. Peki, İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi ilçelerde görülecek? İşte 5 günlük hava durumu raporu ve İstanbul'da kar beklenen ilçeler

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

İstanbul, uzun süredir beklenen kış havasına nihayet kavuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alacak ve sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek. Bu ani soğuma ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmesi beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'un birçok ilçesi beyaza bürünecek.

Salı günü 12 dereceye kadar yükselecek olan hava sıcaklığı, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek çarşamba günü 4 dereceye, perşembe günü ise 0 dereceye kadar gerileyecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN, HANGİ GÜN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşeceği belirtilirken, çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor ve perşembe günü daha da etkili olması tahmin ediliyor.

5 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının başlaması öngörülüyor. Özellikle Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Şile ve Silivri gibi ilçelerde ilk kar tanelerinin düşmesi bekleniyor.

Perşembe günü ise hava daha da soğuyacak ve Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer ve Ümraniye gibi ilçelerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Şehrin diğer bölgelerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

4 Şubat Salı: Çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sert poyraz etkili olurken, sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. 8°C / 3°C (Yağışlı, gece sıcaklık düşüşü)

5 Şubat Çarşamba: 4°C / 0°C (Kar yağışı) İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başlayacak. Özellikle Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Şile, Silivri ve Sancaktepe gibi ilçelerde kar kalınlığının 2-5 santimetre arasında olması bekleniyor.

6 Şubat Perşembe: 2°C / -1°C (Yoğun kar yağışı) İstanbul genelinde kar yağışı şiddetlenecek. Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve Ümraniye'de kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşabilir.

7 Şubat Cuma: 3°C / -2°C (Buzlanma ve karla karışık yağmur) Hava sıcaklıkları eksi derecelere kadar düşerken, karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski artacağı için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HANGİ İLÇELERDE KAR GÖRÜLECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.

METEOROLOJİ'DEN BUZLANMA UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), çarşamba ve perşembe günleri kent genelinde kar yağışının etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunduğu için sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.