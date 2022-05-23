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Kara mamba yılanı korku saldı! Boyu 2,5 metre

Dünyanın en zehirli ikinci yılanı kara mamba, Güney Afrika'da bir evin bahçesine girerek korku saldı. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki kara mamba, bahçesine girdiği ailenin ihbarı üzerine, yakalandı.

Star Gazetesi23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:38 - Güncelleme:
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Son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü olan kara mamba, Kral kobradan sonra dünyanın en zehirli ikinci yılandır. Özellikle görüntüsüyle ürküten bu yılanlardan dev biri, Güney Afrika'da bir aileye korku dolu anlar yaşattı.

Evin etrafında dolaşan dev bir yılan gören aile, yılan yakalayıcısı Nick Evans'ı arayarak yardım istedi.

Ailenin çok korktuğunu belirten Evans, video ve fotoğraf istediğini ve bu görüntülere göre, yaklaşık 2,5 metrelik kara mambanın bir yuva aradığını fark ettiğini ifade etti.

Evans, yılanın yuvasının muhtemelen sular altında kaldığını ve şimdi yeni bir ev aradığını söyledi.

Arkadaşı Duncan Slabbert ile birlikte bölgeye giden Evans, yerel basına yaptığı açıklamada, geçen ay başlayan yağmurların bu dev yılanı yerinden etmiş ve insan yerleşimine zorlamış olabileceğini söyledi.

2,5 METRELİK KORKUTUCU KARA MAMBA

Kara mamba, Elapidae familyasından son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türüdür.

Anavatanı Afrika olup, Kral kobradan sonra dünyanın ikinci en zehirli yılandır. Ömürleri ortalama 10-15 yıldır ancak esaret altında (hayvanat bahçesi vs) 20 yılı aşanlar olmuştur.

Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır.

Star Gazetesi

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