Kenan Karaman'ın kabusu Almanya'da da sürüyor! Bu haberle yıkıldı

Bu yaz Beşiktaş'tan ayrılarak Schalke'ye transfer olan Kenan Karaman'ın kabusu Almanya'da da sürüyor. Kenan Karaman'ın Milli Takım'a çağrılmaması Alman basınında gündem olurken 28 yaşındaki oyuncunun hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

KENAN KARAMAN, BEŞİKTAŞ'TA TUTUNAMAMIŞTI

Beşiktaş, 2021'in yazında Kenan Karaman'ı Düsseldorf'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak 28 yaşındaki hücumcunun siyah-beyazlılardaki hikayesi uzun sürmedi. Performansıyla eleştirilerin hedefi olan Karaman, yaz transfer döneminde siyah-beyazlılardan ayrıldı.

ALMANYA'YA DÖNMÜŞTÜ

Bu sezon Bundesliga'ya tekrar yükselen Schalke, Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ı bedelsiz olarak renklerine bağladı. Ancak Kenan Karaman, şu ana kadar Alman ekibinde 2 resmi maçta 35 dakika süre aldı, skora etki edemedi ve performansıyla beklentilerin altında kaldı.

KENAN KARAMAN, MİLLİ TAKIM'DAN DA ÇAĞRILMADI

Kenan Karaman, Türkiye A Milli Takımı'na ilk kez Mircea Lucescu döneminde davet edilmişti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de milli formayı terleten 28 yaşındaki golcü, Uluslar Ligi kadrosuna davet edilmedi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Almanya basınında yer alan habere göre; Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'a çağrılmayan Kenan Karaman, büyük hayal kırıklığına uğradı. 28 yaşındaki santrafor için, "Artık dikkate alınmıyor." ifadelerine yer verildi.