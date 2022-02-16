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Komşuda F-16 krizi! Teslimat ertelendi, sebebi belli oldu

Bulgaristan, ABD'den sekiz adet F-16 siparişi bekliyordu. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov geçtiğimiz günlerde F-16'ların teslimatının ertelendiğini kamuoyunda duyurmuştu. Ertelemenin Kovid-19 sebebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Star.com.tr16 Şubat 2022 Çarşamba 21:59 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 21:59
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Bulgaristan Savunma Bakanlığı ile ABD'li çok uluslu havacılık şirketi Lockheed Martin arasında Nisan 2020'de, 8 adet F-16 için 1,26 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. F-16'lar ile ilgili yaşanan aksaklıklar sonrasında teslimatların durumu merak konusu olmuştu. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov teslimatların iki yıl süreyle ertelendiğini duyurdu. Sebep olarak ise Kovid-19 süreci gösterildi.

F-16 CEVABI

Bulgaristan şu anda ABD ile sekiz adet daha F-16 blok 70 savaş uçağı satın almak için pazarlık yapıyor. ABD büyükelçiliği de Cumartesi günü gecikme konusuna cevap verdi:

"F-16 üretim programı, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu tedarik zinciri kesintileri nedeniyle ertelendi. Bu olumsuz gecikme, halihazırda bu programa katılan tüm ülkeleri etkileyecektir." denildi.

İLK UÇAK 2023'TE

İlk plan F-16'ların Bulgaristan'a 2023'te, son uçakların ise 2024'te teslim edilmesi. Uçakların Bulgaristan'a maliyeti 1,26 milyar dolar.

Star.com.tr

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