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Koyunların arasına sızmış kurdu bulamayan çileden çıkıyor! Sürüdeki kurdu çobanlar bile göremedi!

Koyun sürüsüne karışmış kurdu kimse bulamıyor. Sosyal medyada viral olan bu görüntüde koyunların arasına sızmış bir kurt var. Sürüdeki kurdu bulmaya çalışanlar ise görsel hafızasını ve zihnini zorluyor. Uzun süre resime baktıktan sonra isyan edebilirsiniz. Çobanların bile göremediği kurdu bulabilir misiniz? Cevabınız 'Evet' ise haydi buyrun teste...

27 Ekim 2022 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Koyunların arasına sızmış kurdu bulamayan çileden çıkıyor! Sürüdeki kurdu çobanlar bile göremedi!
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Koyunlarla dolu bu görselde ustaca gizlenmiş bir kurt var. Çoban köpeğini kaybeden sürüye karışan hain kurt, her an hayvanları telef edebilir... Bu resimdeki gizli kurdu 10 saniyede bulanlar 'dahi' kategorisinde nitelendiriliyor. G örsel zeka testleri, beyinde bir algı genellemesi yapmaya neden olur. Bu illüzyon testinin sonuçları ise görsel hafızanızı ne kadar geliştirdiğiniz hakkında bilgiler veriyor. İşte gözerinizi kısmanıza neden olacak resim...

RESİMDEKİ KURDU BULABİLİR MİSİN?

Çobanların bile bulmakta zorlandığı kurt, koyunlara çok yakın... Alttaki görsel zeka testini çözerek, görsel becerilerini ve görsel hafızanı kolayca test edebilirsiniz.

Şimdi aşağıdaki resme dikkatlice bakın.

RESMİN BU KISMINA DİKKAT!

Resimde çok sayıda koyun yer alıyor. Ancak dikkatle bakıldığında kurdu bulmak mümkün. Uzun süre baktığınız halde kurdun nerede olduğunu bulamadınız mı? İşte size bir ipucu: Kurt, resmin sol tarafında yer alıyor.

KURT BURADA!

Otlamaya çıkmış koyun sürüsüne karışmış kurt, sürünün en solunda yer alıyor.

İnsan beyninde depolanan bilgilerin önemli bir kısmı ise görsel/imaj olarak muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla, gördüklerimiz en önemli öğrenme ve bilgi edinme ölçütüdür.

Howard Gardner tarafından sunulan "Çoklu Zeka Kuramı" içerisinde yer alan görsel zeka, gördüklerimizle doğrudan ilişkilidir. Bu testlerle görüntüleri akılda tutma ile mekansal farkındalık düzeyi ölçümlenir.

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