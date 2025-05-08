Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı yaz tatili ile birleşecek mi?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve çalışan, Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Özellikle yaz tatili planları yapan aileler ve okulların kapanış tarihini bekleyen öğrenciler, bayram tatilinin yaz tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre; 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı yaz tatili ile birleşecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

2025 yılına ait resmi dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefesi ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu durumda resmi olarak 4 günlük bir tatil öngörülüyor.

Hafta sonu ile birleşen bu tarihler, bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'e yaptığı açıklamada net bir şekilde dile getirdi.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arefesi ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Böylece resmi tatil süresi 4 gün olarak belirlenmiş durumda. Bayramın cuma gününe gelmesiyle birlikte, hafta sonu ile birleştirilerek tatilin 6 güne çıkma ihtimali bulunuyor.

YAZ TATİLİYLE KURBAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Bayram tatilinin yaz tatiliyle birleşip birleşmeyeceği, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'e yaptığı açıklamada bu konuda net konuştu:

"Bu yılın eğitim süresi tamamlanmalı. Kurban Bayramı sonrası yaklaşık iki haftalık bir ders dönemi daha var. Dolayısıyla yaz tatili bayram tatiline denk gelmeyecek."

Bu açıklamaya göre, 2025 yılında Kurban Bayramı yaz tatilinden önce gerçekleşecek ve öğrenciler bayram sonrası eğitimlerine devam edecekler.

2025 Resmi Tatil Takvimi

1 Ocak 2025 – Yılbaşı

30 Mart 2025 – Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025 – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6-9 Haziran 2025 – Kurban Bayramı

30 Ağustos 2025 – Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 – Cumhuriyet Bayramı

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması konusunda henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi, kabine toplantısı sonrasında tatilin uzatılmasına yönelik bir karar alınması ihtimali gündemde. Özellikle kamu çalışanları ve öğrenciler, bu ihtimali yakından takip ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısı sonrası belli olacak. Yaz tatili ile birleşme durumu olmayacak ancak uzun bir tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, resmi açıklamaları dikkatle takip etmeye devam ediyor.