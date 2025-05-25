Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2025 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık arayışında olan vatandaşlar, 2025 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını araştırıyor. Hisse usulü kurban kesmek isteyenler için de fiyat aralıkları belli oldu. Peki 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar? Canlı kilo fiyatları kaç TL? Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kaç liradan satışa sunuluyor? İşte İl il 2025 kurbanlık fiyatları

BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI KAÇ TL?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli olmaya başladı. Kurbanlık hayvanların fiyatları bölgelere göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılında kurbanlıklarda büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı da 275-280 lira arasında değişecek. İşte, 2025 Kurban Bayramı öncesi güncel kurbanlık fiyatlarında son durum...

İstanbul'da geçtiğimiz yıl ortalama büyükbaş hayvanlar 80 bin TL ile 160 bin TL arasında, küçükbaş hayvanlar ise 7 bin TL ile 18 bin TL arasında alıcı buluyordu.

2025 yılı itibarıyla kurbanlık fiyatları Türkiye genelinde bölgesel olarak farklılık gösterse de genel tablo şöyle şekillendi:

2025 yılı için küçükbaş kurbanlıklar ortalama 10 bin TL ile 25 bin TL arasında, büyükbaş kurbanlıklar ise 90 bin TL ile 250 bin TL arasında satılıyor. Hisse usulü kurban kesmek isteyenler için ise büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatları kişi başı ortalama 15 bin TL'den başlayarak 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

KURBANLIK FİYATLARI 2025

İstanbul

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:10.000-25.000 TL

Ankara

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:8.000-20.000 TL

İzmir

Büyükbaş: 80.000-250.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000TL

Bursa

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Adana

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Konya

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Gaziantep

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

Şanlıurfa

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL

Küçükbaş: 10.000-17.000 TL

İzmit

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş:10.000-15.000 TL