Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2025 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık arayışında olan vatandaşlar, 2025 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını araştırıyor. Hisse usulü kurban kesmek isteyenler için de fiyat aralıkları belli oldu. Peki 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar? Canlı kilo fiyatları kaç TL? Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kaç liradan satışa sunuluyor? İşte İl il 2025 kurbanlık fiyatları
BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI KAÇ TL?
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli olmaya başladı. Kurbanlık hayvanların fiyatları bölgelere göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılında kurbanlıklarda büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı da 275-280 lira arasında değişecek. İşte, 2025 Kurban Bayramı öncesi güncel kurbanlık fiyatlarında son durum...
İstanbul'da geçtiğimiz yıl ortalama büyükbaş hayvanlar 80 bin TL ile 160 bin TL arasında, küçükbaş hayvanlar ise 7 bin TL ile 18 bin TL arasında alıcı buluyordu.
2025 yılı itibarıyla kurbanlık fiyatları Türkiye genelinde bölgesel olarak farklılık gösterse de genel tablo şöyle şekillendi:
2025 yılı için küçükbaş kurbanlıklar ortalama 10 bin TL ile 25 bin TL arasında, büyükbaş kurbanlıklar ise 90 bin TL ile 250 bin TL arasında satılıyor. Hisse usulü kurban kesmek isteyenler için ise büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatları kişi başı ortalama 15 bin TL'den başlayarak 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
KURBANLIK FİYATLARI 2025
İstanbul
Büyükbaş: 90.000-250.000 TL
Küçükbaş:10.000-25.000 TL
Ankara
Büyükbaş: 90.000-250.000 TL
Küçükbaş:8.000-20.000 TL
İzmir
Büyükbaş: 80.000-250.000 TL
Küçükbaş: 10.000-20.000TL
Bursa
Büyükbaş: 80.000-220.000 TL
Küçükbaş: 15.000-25.000 TL
Adana
Büyükbaş: 80.000-150.000 TL
Küçükbaş: 9.000-18.000 TL
Antalya
Büyükbaş: 75.000-180.000 TL
Küçükbaş: 12.000-22.000 TL
Konya
Büyükbaş: 100.000-180.000 TL
Küçükbaş: 8.000-17.000 TL
Gaziantep
Büyükbaş: 75.000-170.000 TL
Küçükbaş: 10.000-20.000 TL
Şanlıurfa
Büyükbaş: 100.000-160.000 TL
Küçükbaş: 10.000-17.000 TL
İzmit
Büyükbaş: 120.000-250.000 TL
Küçükbaş: 15.000-25.000 TL
Diyarbakır
Büyükbaş: 100.000-180.000 TL
Küçükbaş:10.000-15.000 TL