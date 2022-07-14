Leylekler göç vakti geldiği zaman yavrularından bazılarını diğerleri için feda eder. İnsanlar için acımasızca gelen bu olayın nedeni merak edilir. Leylek yavruları yumurtadan çıktıktan 58-64 gün sonra yuvadan ayrılır. 7 ila 20 gün daha ebeveynler tarafından beslenir. Peki Leylekler neden yavrularını yuvadan aşağı atar? Leylek zayıf olan yavrusunu niye öldürür?

LEYLEKLER NEDEN YAVRULARINI YUVADAN AŞAĞI ATAR?

Leylekler göç zamanı geldiğinde çok kısıtlı zamanda yavrularını büyütmek zorunda kalırlar. Bu nedenle anne leylek diğer yavrusunu daha hızlı büyütmek için birini feda etmek zorunda kalır. Ve en zayıf yavrusunu yuvadan atarak, diğerini hayatta tutmayı seçer.

Leylekler tek eşli olarak ürerler ancak yaşam boyunca sürecek bir çift bağı kurmazlar.

Hem erkeği hem de dişisi, çubuklardan oluşan ve birkaç yıl kullanılabilen büyük bir yuva yapar.

Dişi leylek her yıl bir kereliğine olmak üzere dört yumurta yumurtlar ve yavrular 33-34 gün sonra aynı anda olmamak üzere yumurtadan çıkar. Çifti oluşturan kuşların ikisi de kuluçkaya yatar ve birlikte yavruları beslerler. Yavrular yumurtadan çıktıktan 58-64 gün sonra yuvadan ayrılır ve 7 ila 20 gün daha ebeveynler tarafından beslenir.

LEYLEK ZAYIF OLAN YAVRUSUNU NİYE ÖLDÜRÜR?

Leylekler yavrularını dünyaya getirmek ve büyütmek için kısıtlı bir zamana sahiptirler.

Bu nedenle dünyaya getirdikleri yavrularını bir an önce büyütmek zorundadırlar.

Toplayıp getirdikleri yemleri bazen en ceberrut yavru alır yer ve diğer yavruların zayıf kalmasına neden olur.

Göç vakti yaklaştığında ise bazı yavrular hala sıska ve gelişmemiş ise bu leylekler için çok kötü bir sonun başlangıcı anlamına gelir.

Bu nedenle anne leylek bir yavrusunu daha hızlı büyütmek için diğerini feda etmek zorunda kalır.

Ve en zayıf yavrusunu yuvadan atarak, diğerini hayatta tutmayı seçer.