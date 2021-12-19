Lille'de bir devrin sonu! Peş peşe ayrılıklar: Yusuf Yazıcı...

Star.com.tr 19 Aralık 2021 Pazar 07:58 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 08:00

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı Lille kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Milli futbolcu Jocelyn Gourvennec'in takımın başına geçmesinin ardından forma şansı pek bulamamıştı. Yedek kulübesine mahkum kalan Yusuf Yazıcı için Lille'in transfer kararı aldığı iddiası geldi. Fransız basını 24 yaşındaki oyuncunun devre arasında Lille'den ayrılacağını yazdı.

YUSUF YAZICI AYRILIYOR

Lille'de Yusuf Yazıcı ile birlikte bir çok ayrılık gerçekleşeceği iddia ediliyor. Fransız kulübün yıldız isimleri Jonathan Ikone, Renato Sanches ve Sven Botman'ın da devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz'ın da sezon sonunda Lille ile sözleşme yenilemeyeceği Fransız kulübün 37 yaşına girecek olan Burak ile yolları ayırma kararı aldığı belirtilmişti.

YUSUF YAZICI'YA İTALYAN KANCASI

Milli yıldıza geçtiğimiz yaz transfer döneminde başta Milan olmak üzere bir çok İtalyan kulübü talip olmuştu. Lille'de kalan ve transfer yapmayan Yusuf'un takımında şans bulamaması üzerine mutsuz olduğu ve kulübüyle birlikte alınan ortak kararla devre arasında gelen transfer tekliflerini değerlendirecekleri belirtildi.

5 İLK 11, 1 GOL 1 ASİST

Yusuf Yazıcı Lille ile birlikte bu sezon 5'i ilk 11 olmak üzere 21 maça çıktı. Bir çok kez sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol 1 de asist yaptı.