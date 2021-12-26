Lille'de yaprak dökümü! Peş peşe ayrılıklar: Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

Star.com.tr 26 Aralık 2021 Pazar 07:43 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 08:24

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı Lille'de ayrılığın kapısında. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesini yenilememe kararı alan Lille, Yusuf Yazıcı için de gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI DEVRİ SONA ERİYOR

Geçtiğimiz sezon müthiş bir performans göstererek Ligue 1'de şampiyon olan Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı takımın en önemli isimlerin başında geliyordu. Bu sezona teknik direktörü değişikliği ile başlayan Lille sezona istediği gibi giriş yapamadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren Fransız ekibi takımı yenileme kararı aldı. Takımdan bir çok ismin ayrılması bekleniyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Renato Sanches, Jonathan Ikone gibi isimler...

BURAK YILMAZ'DAN BÜYÜK BAŞARI

35 yaşında Avrupa kulübü Lille'e transfer olan Burak Yılmaz 1 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Milli yıldız Lille'de çıktığı 57 maçta 24 gol 9 asist yapmayı başardı. Golcü oyuncu Lille taraftarlarının sevgilisi oldu.

YUSUF YAZICI İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTİRDİ

Lille kariyerine iyi bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı daha sonrasında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı performans gösterdi. İkinci yılında Fransa Ligue 1 şampiyonluğunu yaşayan Yusuf Yazıcı en iyi performans gösterdiği sezonu da yaşamış oldu. Yusuf geçtiğimi sezon Avrupa Ligi'nde gol kralı olmuştu.