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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Luiz Gustavo, bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla sık sık tartışma konusu oldu. Sakatlıklardan belini doğrultamayan ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan Luiz Gustavo'nun sarı-lacivertlilere maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Nisan 2022 Salı 18:01 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 18:01
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Fenerbahçe'de bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan ve çok az süre bulan Luiz Gustavo'nun sarı-lacivertli takıma maliyeti büyük oldu. 2023'ün yazına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu Luiz Gustavo'nun yıllık maliyeti yaklaşık 45 milyon TL oldu.

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LUIZ GUSTAVO KAYIPLARA KARIŞTI

Luiz Gustavo, bu sezon geçtiğimiz senelerin gerisinde olan performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Brezilyalı orta saha bu sezon Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle 16 resmi maçı kaçırdı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ligde oynanan son 3 maçta da yalnızca 18 dakika süre aldı.

LUIZ GUSTAVO'NUN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ AĞIR OLDU

Sarı-lacivertlilerin 2019'un yaz aylarında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun faturası ağır oldu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezon yaklaşık 45 milyon TL yıllık ücretiyle tartışma konusu oldu.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de 2023'ün yazına kadar sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo ile maliyeti ve ilerleyen yaşı nedeniyle yolların ayrılması bekleniyor.

Öte yandan Gustavo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta toplam 1585 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

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