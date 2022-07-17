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Mario Balotelli, Adana'dan ayrılıyor! Yeni adresini duyurdular...

Mario Balotelli için transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsviçre ekiplerinden Sion'un başkanı Christian Constantin, Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli ile görüştüklerini açıkladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Temmuz 2022 Pazar 22:16 - Güncelleme:
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İsviçre ekibi Sion'da başkan Christian Constantin, Mario Balotelli ile görüştüklerini açıkladı. İtalyan basınının iddiasına göre Türkiye'den ayrılmak isteyen Mario Balotelli'nin transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MARIO BALOTELLİ, TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Adana Demirspor'da Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılmak istiyor. Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a gitmeye sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SION BAŞKANINDAN MARIO BALOTELLI AÇIKLAMASI

İsviçre ekiplerinden Sion'un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli ile haftalardır görüştüklerini belirtirken, "Gizli kalmak istedik, ancak bilgiler İtalya'da sızdırıldı. Transferin başarı şansını tahmin etmek benim için imkansız." şeklinde konuştu.

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MARIO BALOTELLI'NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 resmi maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 2178 dakika süre aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 19 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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