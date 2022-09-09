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Mario Balotelli, İsviçre'de açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye'den...''

Mario Balotelli bu yaz Adana Demirspor'dan ayrılarak FC Sion'a imza atmıştı. Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, İsviçre Ligi'nin Türkiye'den daha iyi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Eylül 2022 Cuma 18:58 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da performansıyla beğeni toplayan Mario Balotelli, bu yaz takımdan ayrılarak FC Sion'a transfer olmuştu. Bu transferi hayatı için yaptığını belirten Mario Balotelli, "İsviçre ligi dünyanın en iyisi olmasa bile, Türkiye'den daha iyi." dedi.

TÜRKİYE'DE TEKRAR PARLADI İSVİÇRE'YE GİTTİ

2021'in yazında Monza'dan bedelsiz bir şekilde Adana Demirspor'a gelen Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon performansıyla Süper Lig'e damga vurmuştu. Balotelli, Türkiye kariyerinde 35 resmi maça çıktı ve toplam 2.246 dakika süre aldı. Gana asıllı İtalyan golcü, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulunmuştu. Yıldız golcü, bu yaz takımdan ayrılarak 2.6 milyon euro bonservis bedeliyle İsviçre ekibi FC Sion'a imza attı.

MARIO BALOTELLI TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Transferi hakkında İsviçre basınına konuşan Mario Balotelli, İsviçre'ye gittiğinden dolayı mutlu olduğunu belirtirken, "Kararımdan dolayı mutluyum, bunu hayatım için yaptım." ifadelerini kullandı.

MARIO BALOTELLI'DEN TÜRKİYE SÖZLERİ

Mario Balotelli, "İsviçre ligi dünyanın en iyisi olmasa bile Türkiye'den daha iyi." şeklinden konuştu. İyi bir seçim yaptığını söyleyen yıldız golcü, "Umarım her şey yolunda gider." dedi.

Star Gazetesi

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