Mario Balotelli krizi çıktı! Büyük tartışma, ikiye bölündüler

Star.com.tr 1 Şubat 2022 Salı 08:19 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 08:19

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla eski günlerine dönen Mario Balotelli 3,5 yıl aranın ardından İtalya Milli Takımı'na geri döndü. Teknik direktör Roberto Mancini'nin milli takıma davet ettiği Balotelli için İtalyan kamuoyu adeta ikiye bölündü. İtalyan basınında Balotelli'nin milli takıma dönmesi büyük kesim tarafından sert sözlerle eleştirildi.

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"MARİO BALOTELLİ'NİN DÖNÜŞÜ TARTIŞMA NEDENİDİR"

İtalya basınında Mario Balotelli'nin milli takıma dönmesi adeta gündem oldu. İtalya Eurosport'tan Roberto Beccantini yıldız oyuncunun geri dönmesini eleştiren isimlerden. Beccantini, 32 yaşındaki oyuncunun İtalya Milli Takımı'na fayda sağlamayacağını ifade ediyor. Öte yandan Mario Balotelli'nin her zaman tartışılan bir isim olduğunu belirtiyor.

Bir diğer eleştiri de ilnapolista spor sitesinden geldi. İtalyanlar Mario Balotelli'nin geri çağrılmasının forvet hattına oyuncu yetiştirilememesinin kanıtı olduğunu belirtiyor.

MARİO BALOTELLİ'YE DESTEKTE VAR...

Eski İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio ise Mario Balotelli'nin milli takıma dönmesini savundu. Tecrübeli spor adamı, "Balotelli'nin rolünde çok az rakibi var. Milli takıma döndüğü için mutluyum." dedi.