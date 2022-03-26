Mario Balotelli'nin kankası Süper Lig'e geliyor! Yılın transferi...

Yıldız golcü Mario Balotelli'nin İtalya Serie A ekibi Inter'den arkadaşı Roberto Gagliardini, Adana Demirspor'a geliyor. Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde temaslarda bulunduğu ve Inter'de iyi günler geçirmeyen Gagliardini'ye Adana Demirspor'u tavsiye ettiği iddia edildi.

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MARIO BALOTELLI, ARKADAŞINI SÜPER LİG'E GETİRİYOR

İtalya basınında yer alan haberine göre; Mario Balotelli'den sonra ikinci bir İtalyan oyuncu Süper Lig'e geliyor. Serie A takımlarından Inter'de sezon sonu yolların ayrılması beklenen oyuncular arasından Roberto Gagliardini, önümüzdeki yaz Mario Balotelli'nin yanına Adana Demirspor'a gelebilir.

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Haberde Inter'de bu sezon yalnızca 18 maçta toplam 630 dakika forma şansı alan Roberto Gagliardini'nin önümüzdeki yaz takımdan ayrılacak. Daha çok süre almak isteyen Gagliardini'ye Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'u tavsiye ettiği belirtildi.

ROBERTO GAGLIARDINI'NIN PERFORMANSI

Adana Demirspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Roberto Gagliardini, bu sezon Inter formasıyla 18 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmaların yalnızca 6'sında ilk 11'de yer alan 27 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.