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  • Mario Balotelli'ye öyle bir kulüp talip oldu ki... Her şey bitti derken kariyerinin imzasını atıyor
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Mario Balotelli'ye öyle bir kulüp talip oldu ki... Her şey bitti derken kariyerinin imzasını atıyor

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli için İtalya'dan çok çarpıcı bir iddia geldi. Çizme basını Mario Balotelli için Juventus'un devrede olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Star Gazetesi 31 Mayıs 2022 Salı 23:04 - Güncelleme:
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Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla eski günlerine dönen Mario Balotelli transferin gözbebeği haline geldi. İngiltere Premier Lig'den Fulham ve Newcastle United'ın talip olduğu İtalyan yıldız için Juventus'un da devrede olduğu iddia edildi. İtalyan basısınındın Calciomercato'nun haberine göre Torino temsilcisine Mario Balotelli önerildi. Siyah beyazlı ekip ise golcü oyuncu için teklif hazırlığına girdi.

MARİO BALOTELLİ İÇİN JUVENTUS DEVREDE

Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan Mario Balotelli ligde başarılı bir performans gösterdi. Süper Lig'e bu sezon yükselen Adana temsilcisinin ligde tutunmasını sağlayan futbolcuların başını çeken Mario Balotelli takımın en golcü oyuncusu oldu. İtalyan yıldız için İngiliz takımlarından sonra Juventus'un da devreye girmesi oyuncunun Türkiye'den ayrılma iddialarını güçlendiriyor. Menajerin Juventus'a önerdiği Mario Balotelli için siyah beyazlı ekibin düşünme aşamasına geçtiği ve transferi bitirebileceği belirtildi.

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MARİO BALOTELLİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkan Mario Balotelli 19 gol kaydetti. Süper Lig'de 31 maçta 18 gol atmayı başaran İtalyan yıldız, Türkiye Kupası'nda da 1 gol atmayı başardı.

Star Gazetesi

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