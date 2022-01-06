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MasterChef'te skandal! Timsah ve kapibara yemeği iki ülkeyi ayağa kaldırdı

'MasterChef Ekvador'un bir bölümünde, vahşi hayvanların yemek menüsüne girmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. MasterChef'in tepki çeken bölümündeki menüde, tollo (küçük bir köpekbalığı), timsah, yaban geyiği ve kapibara eti vardı.

star.com.tr6 Ocak 2022 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:06
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Dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen televizyon şovu 'MasterChef'in Ekvador'daki programı, ülkeyi ayağa kaldırdı. Kolombiya hükümeti de, benzer nedenlerle harekete geçti.

Kito hükümeti vahşi hayvan yiyenleri hapse atılabileceği konusunda uyarı yayınlarken, Kolombiya'da kullanılan malzemelerle ilgili bir soruşturma başlatıldı.

MasterChef'te VAHŞİ HAYVAN SKANDALI

Salı günü, Ekvador hükümeti ülkenin 'MasterChef' programında, tollo (küçük bir köpekbalığı), bir timsah, bir tür yaban geyiği ve bir kapibara (80 kilograma kadar çıkabilen devasa bir kemirgen) gibi hayvanların etleri yemek yapıldı.

Ekvador çevre bakanlığı yaptığı açıklamada, "yabani türlerin satın alınmasını ve tüketilmesini teşvik eden grafik veya görsel-işitsel içeriğin tanıtımını ve yayılmasını yasakladığını." hatırlatarak, programa tepki gösterdi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara flora ve faunaya karşı işlenen suçların cezalarının üç yıla kadar hapis olduğunu hatırlattı.

Ekvador Ulusal Hayvan Hareketi de, komşu Kolombiya'da çekilen gösteriyi, programın nesli tükenmekte olan ve korunan türlerin tüketimini "normalleştirebileceğini " belirterek kınadı.

Kolombiya Çevre Bakanı Carlos Eduardo Correa Escaf, ülkesinin gösteriyle ilgili soruşturma başlatacağını söyledi ve insanlara "Kolombiya'da vahşi yaşam ticareti ve pazarlamasının bir suç olduğunu." hatırlattı.

star.com.tr

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