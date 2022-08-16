Maymun çetesi terör estiriyor! Şehirdeki insanlar silahlanıyor

Japonya'nın Yamaguchi kentindeki siviller, bir maymun çetesinin saldırılarına maruz kalıyor. Son bir ayda 58 saldırı ihbarıyla çalkalanan şehirdeki siviller, maymun çetesine karşı silahlanıyor.



Yaklaşık bir aydır bir grup makak, Yamaguchi'de sivillere el, boyun, bacak ve karınlarını ısırarak ve kaşıyarak 58'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Şiddet sadece sokaklarda değil, aynı zamanda primatların sürgülü kapı veya pencerelerden girmeyi öğrendiği özel evlerde de yaşanıyor.

MAYMUN ÇETESİ OKULU BASTI, BİR BEBEĞİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Nitekim, Temmuz ayının sonunda bir maymun maymunu anaokulu sınıfına girdi ve dört yaşındaki bir kızın üzerine atladı. Olaydan sonra, çocukların daha fazla saldırı korkusuyla oyun alanına çıkmasına izin verilmiyor.

Bu rahatsız edici olaydan kısa bir süre sonra başka bir makak pencereden içeri girdi ve iddiaya göre bir bebeği çalmaya çalıştı. The Guardian'a konuşan bebeğin babası, "Zemin kattan ağlama sesi geldiğini duydum, bu yüzden aceleyle aşağı indim. Sonra çocuğumun üzerine eğilmiş bir maymun gördüm." dedi.

Kentteki sivillerin, maymun saldırılarına karşı koymak için budama makaslarından şemsiyelere kadar her şeyle silahlandığ bildiriliyor. Şehir polisinin de, 'özel olarak görevlendirilmiş avcılardan' oluşan bir birim kurduğu belirtildi.

MAYMUNA ÖTENAZİ KARARI

Primatları sakin bir şekilde tuzağa düşürmeyi başaramayan yerel yetkililer, sakinleştirici silahlara yöneldi. Birim yakın zamanda, saldırıya karışan dört yaşındaki bir erkek makakı yakaladıktan sonra, öldürülmesine karar verildi.

İdamın işe yarayıp yaramayacağı konusunda tartışmalar devam ederken, saldırıya uğrayan insanların farklı maymunlar tarif ettiği, dolayısıyla yakalanan maymun haricinde saldıranlar olduğu belirtiliyor.

The Guardian'a konuşan bir yetkili, "Yamaguchi şehrinin tamamı dağlarla çevrili ve maymun görmek son derece olağan bir şey. Normal olmayan bu kadar kısa sürede bu kadar çok saldırının olması. Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğradı. Son zamanlarda yaşlılar ve yetişkin erkekler de saldırıya uğruyor." dedi.

Star Gazetesi