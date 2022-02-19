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Merih Demiral, İtalya'yı kasıp kavurdu! ''Bana göre en iyisi...''

Merih Demiral, başarılı performansıyla İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Merih Demiral'in Juventus'tan eski takım arkadaşı Federico Gatti, milli savunmacı için övgü dolu sözlerde bulundu. Gatti, Serie A'da savunmacılar arasında Demiral'i beğendiğini belirtti.

star.com.tr19 Şubat 2022 Cumartesi 00:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 00:17
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İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral Juventus'tan ayrılmış ve yeni takımının yolunu tutmuştu. Başarılı performans gösteren milli stoper Serie A'da gündeme otururken son olarak da eski takım arkadaşı Federico Gatti'den övgüler aldı. İşte genç stoperin milli yıldıza söylediği o övgü dolu sözler...

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"MERİH DEMİRAL'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Juventus'un Serie B ekiplerinden Frosinone'ye kiraladığı Federico Gatti, Merih Demiral'a övgüler dizdi. Gatti'nin verdiği röportaj şu şekilde: "İtalya Serie A'nın bana göre en iyi stoperleri Chiellini ve Bonucci. Bunun dışında ise genç savunmacıların içerisinde Merih Demiral'ı beğeniyorum. İtalya genç ve iyi oyuncularla dolu."

MERİH DEMİRAL'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, 25 maçta forma giydi. 25 karşılaşmanın 24'ünde ilk 11'de yer alırken 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.

FEDERICO GATTI'NİN SERİE B KARNESİ

İtalya Serie A ekibi Juventus'un bonservisini elinde bulundurduğu ve Serie B takımlarından Frosinone'de forma giyen Federico Gatti, bu sezon 22 maçta görev alırken 4 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

star.com.tr

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