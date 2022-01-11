Merih Demiral'ı yıkan haber! Kaderi belli oldu

Star.com.tr 11 Ocak 2022 Salı 08:16 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 08:16

23 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral sezon başında Juventus'tan ayrılarak Atalanta'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatler üzerine çekmeyi başaran milli futbolcu için Real Madrid devreye girmişti. İspanyol gazete MARCA'dan Jose Luis Sanchez ve Mario Cortegana'nın aktardığı bilgide Real Madrid'in yeni bir stoper almakla ilgilenmediğini belirtti.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

MERİH DEMİRAL'IN BİLİNMEZ GELECEĞİ

Bonservisi Juventus'ya olan Merih Demiral'ın Atalanta ile yapılan anlaşmada 30 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bergamo ekibi son olarak Merih'in opsiyonunu da kullanma kararı almıştı ancak Juventus da 23 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Atalanta ile anlaşmamasını ve Juventus'a dönmesini bekliyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ATALANTA'DA 19 MAÇA ÇIKTI

Milli savunmacı bu sezon İtalya Serei A'da Atalanta formasıyla 13 maça çıktı. 1 gol 1 asistlik performans gösteren Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Merih, İtalya Kupası'nda da 4 kez forma giydi.