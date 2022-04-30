Mert Hakan Yandaş'ın rekoru Süper Lig'i salladı! Böylesi görülmedi...

Fenerbahçe'de bu sezonki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'deki son 4 sezonunun asist rekorunu kırdı. Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde 7 asistle takımına katkıda bulundu.
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Opta verilerine göre; sarı-lacivertlilerde bu sezon Süper Lig'de yedi asist yapan Mert Hakan Yandaş, daha önce en üst ligde geçirdiği dört sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı.
Mert Hakan Yandaş, bu sezon sarı-lacivertli formayla 31 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.