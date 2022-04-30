Mert Hakan Yandaş'ın rekoru Süper Lig'i salladı! Böylesi görülmedi...

Fenerbahçe'de bu sezonki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'deki son 4 sezonunun asist rekorunu kırdı. Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde 7 asistle takımına katkıda bulundu.

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MERT HAKAN YANDAŞ'TAN 4 SEZON SONRA BİR İLK

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Opta verilerine göre; sarı-lacivertlilerde bu sezon Süper Lig'de yedi asist yapan Mert Hakan Yandaş, daha önce en üst ligde geçirdiği dört sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon sarı-lacivertli formayla 31 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.