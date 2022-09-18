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Mesut Özil, Emre Belözoğlu'na rest çekti! ''Benim için bitti''

Mesut Özil bu yaz Fenerbahçe'den ayrılarak sürpriz bir şekilde Başakşehir'e imza atmıştı. Turuncu-lacivertlilerde yalnızca 21 dakika süre bulan Mesut Özil'in Avrupa'da futbol oynamayı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na söylediği iddia edildi. İşte detaylar...

Fotospor18 Eylül 2022 Pazar 19:07 - Güncelleme:
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Mesut Özil için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu yaz Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Emre Belözoğlu'na Avrupa'da futbol oynamayı bırakmak istediğini söylediği ve "Benim için bitti." dediği ileri sürüldü.

MESUT ÖZİL, BAŞAKŞEHİR'DE DE OLMADI

Fenerbahçe'ye transferiyle çok konuşulan ancak beklentilerin altında kalarak sarı-lacivertlilerden olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil, bu yaz Başakşehir'e imza atmıştı. Ancak yıldız oyuncu turuncu-lacivertlilerde de beklentilerin altında kaldı. 33 yaşındaki oyuncu şu ana kadar yalnızca 21 dakika süre aldı.

MESUT ÖZİL'DEN EMRE BELÖZOĞLU'NA: "BENİM İÇİN BİTTİ!"

Fotospor'da yer alan habere göre; Mesut Özil, Avrupa'da futbol oynamayı bırakmak istediğini Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na söyledi. Yıldız oyuncunun Fiorentina maçının ardından da, "Benim için bitti!" itirafında bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NA "OLMUYOR ARTIK" DEDİ

Habere göre; Emre Belözoğlu'na Avrupa futbolunun seviyesini yakalayamadığından yakınan Mesut Özil, "Olmuyor artık" dedi.

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