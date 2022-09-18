Mesut Özil, Emre Belözoğlu'na rest çekti! ''Benim için bitti''

Mesut Özil için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu yaz Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Emre Belözoğlu'na Avrupa'da futbol oynamayı bırakmak istediğini söylediği ve "Benim için bitti." dediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'ye transferiyle çok konuşulan ancak beklentilerin altında kalarak sarı-lacivertlilerden olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil, bu yaz Başakşehir'e imza atmıştı. Ancak yıldız oyuncu turuncu-lacivertlilerde de beklentilerin altında kaldı. 33 yaşındaki oyuncu şu ana kadar yalnızca 21 dakika süre aldı.
Fotospor'da yer alan habere göre; Mesut Özil, Avrupa'da futbol oynamayı bırakmak istediğini Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na söyledi. Yıldız oyuncunun Fiorentina maçının ardından da, "Benim için bitti!" itirafında bulundu.
Habere göre; Emre Belözoğlu'na Avrupa futbolunun seviyesini yakalayamadığından yakınan Mesut Özil, "Olmuyor artık" dedi.