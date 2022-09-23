Mesut Özil için açtı ağzını yumdu gözünü! Yıldız oyuncuyu silip attı

Başakşehir'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil'i Johor Darul Ta'zim'in istediği iddia edilmişti. İddiaları reddeden Malezya ekibinin başkanı, "Johor'da kimse süperstar olamaz." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL, BU YAZ BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATMIŞTI

Fenerbahçe kariyeri çalkantılı geçen Mesut Özil, geçtiğimiz yaz sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmış ve sürpriz bir şekilde Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza atmıştı. Ancak yıldız oyuncu turuncu-lacivertlilerde de forma şansı bulmakta güçlük çekiyor.

MALEZYA İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Başakşehir'de de tutunamayan Mesut Özil için Johor Darul Ta'zim'in devreye girdiği ve yıldız oyuncuya talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Malezya ekibinin sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim iddialar hakkında açıklama yaparak noktayı koydu.

MESUT ÖZİL'İ YALANLADI

Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Mesut Özil hakkında çıkan iddiaları yalanlarken, "Mesut Özil hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

"KOŞMAYACAK OYUNCUYA PARA HARCAMAM"

Johor Darul Ta'zim'de kimsenin süperstar olamayacağını belirten Sultan İbrahim, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder." şeklinde konuştu.

MESUT ÖZİL'İN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Bu sezon şu ana kadar Başakşehir formasıyla 3 resmi maçta forma giyen Mesut Özil, ilk 11'e giremedi. Toplam 21 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, skora etki edemedi.