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Miguel Crespo için servet döktüler! Fenerbahçe'ye reddedilemeyecek dev teklif

Miguel Crespo için La Liga takımlarından Villarreal devreye girdi. İspanyol ekibinin Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Miguel Crespo için 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi28 Haziran 2022 Salı 20:14 - Güncelleme:
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La Liga ekiplerinden Villarreal, Miguel Crespo için harekete geçti. İspanyol takımının Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ise Portekizli oyuncuyu 12-13 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde satabileceği öğrenildi.

MIGUEL CRESPO'YA VILLARREAL KANCASI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Atletico Madrid'in ardından bir diğer La Liga takımı Villarreal de Miguel Crespo'ya talip oldu. İspanyol ekibi 25 yaşındaki Portekizli oyuncu için sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE SATABİLİR

Fenerbahçe'nin ise 12-13 milyon euro civarında gelen bir teklif olursa Miguel Crespo'yu satabileceği öğrenildi.

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MIGUEL CRESPO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Miguel Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1883 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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