2023 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara 6530303 olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise merak edilen diğer bir konu oldu. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Şanslı numaranın açıklanmasının ardından, biletlerin satıldığı iller de açıklandı. Buna göre Milli Piyango büyük ikramiye hangi illere çıktı 2023? Milli Piyango 2023 Yılbaşı büyük ikramiye nereye ve kime çıktı? İşte talihlilerin çıktığı iller

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli oldu. Heyecanla takip edilen Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL, 4 ayrı çeyrek bilete isabet etti. İşte 2023 yılbaşı çekilişinde 200.000.000 TL'yi kazanan biletin satıldığı iller

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?



Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. 2023 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara 6530303 olarak açıklandı.

Çekiliş yapıldıktan sonra Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak açıklamaya göre büyük ikramiye olarak belirlenen 200.000.000 TL, 4 çeyrek bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI 2023?



Büyük ikramiye; Giresun merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve Millipiyangoonline.com'dan alınan online bilete çıktı.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN BİLET NUMARASI: 6530303

AMORTİ İSABET EDEN NUMARALAR: 0 - 6

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?



Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2023 yılında sahibini buldu.

Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan yılbaşı biletlerinden büyük ikramiyenin çıktığı numaraları satın alan talihliler henüz açıklanmadı.

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

2023 yılbaşı bileti sorgulama: Sıralı tam liste, amorti rakamları! Milli Piyango sorgulama ekranı