İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2022 Cumartesi / 7 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte 2023 yılbaşı çekilişinde 200.000.000 TL'yi kazanan bilet
Ekstra

Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte 2023 yılbaşı çekilişinde 200.000.000 TL'yi kazanan bilet

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Heyecanla takip edilen Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL, sahibini buldu. Peki Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte 2023 yılbaşı çekilişinde 200.000.000 TL'yi kazanan bilet

31 Aralık 2022 Cumartesi 23:33 - Güncelleme:
Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte 2023 yılbaşı çekilişinde 200.000.000 TL'yi kazanan bilet
ABONE OL

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 200.000.000 TL olan büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası, yapılan çekilişle birlikte belirlendi. Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise merak edilen diğer bir konu oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte 2023 yılbaşı çekilişinde 200.000.000 TL'yi kazanan bilet numarası

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?

2023 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara 6530303 olarak açıklandı.

200.000.000 TL, 4 çeyrek bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

İlk talihli: Giresun merkez,

İkinci talihli İstanbul Şişli,

Üçüncü talihli Bursa Osmangazi,

4. talihli millipiyangoonline.com'dan alınan online bilete çıktı.

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Milli Piyango çekilişi 20.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango 10 bin TL kazanan numaralar!

2023 yılbaşı bileti sorgulama: Sıralı tam liste, amorti rakamları! Milli Piyango sorgulama ekranı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.