Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 200.000.000 TL olan büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası, yapılan çekilişle birlikte belirlendi. Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise merak edilen diğer bir konu oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte 2023 yılbaşı çekilişinde 200.000.000 TL'yi kazanan bilet numarası

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?



2023 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara 6530303 olarak açıklandı.

200.000.000 TL, 4 çeyrek bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

İlk talihli: Giresun merkez,

İkinci talihli İstanbul Şişli,

Üçüncü talihli Bursa Osmangazi,

4. talihli millipiyangoonline.com'dan alınan online bilete çıktı.

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

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