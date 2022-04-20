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Moskova'da Yusuf Yazıcı krizi çıktı! Hiç beklenmedik gelişme

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı devre arası transfer döneminde Lille'den ayrılarak CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu. Rusya kariyerine müthiş başlangıç yapan Yusuf Yazıcı için hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Nisan 2022 Çarşamba 23:54 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 23:54
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Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı kulübünden ayrılarak Rusya ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın kiralık sözleşmesinde ilginç bir madde olduğu ortaya çıktı.

YUSUF YAZICI KRİZİ

CSKA Moskova'nın milli futbolcuyu kadrosuna transfer edebilmesi için kiralık sözleşmesinin süresi zarfında bonservis ödemesi yapması gerekiyor. Rus ekibi eğer Lille'e kiralık sözleşmesi süresi zarfında ödemeyi gerçekleştirmezse transferi gerçekleştiremiyor. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın gösterdiği performans sonrası bonservisinin alınmaması halinde CSKA Moskova taraftarlarından da alınacak tepkiden çekiniliyor. Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle de UEFA, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer yasağı uygulayabilir.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Rusya'da kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı Moskova ekibinde çıktığı 8 maçta 8 gol, 2 asistlik müthiş bir istatistiğe ulaştı. 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Star Gazetesi

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