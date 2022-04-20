Moskova'da Yusuf Yazıcı krizi çıktı! Hiç beklenmedik gelişme

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı kulübünden ayrılarak Rusya ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın kiralık sözleşmesinde ilginç bir madde olduğu ortaya çıktı.

YUSUF YAZICI KRİZİ

CSKA Moskova'nın milli futbolcuyu kadrosuna transfer edebilmesi için kiralık sözleşmesinin süresi zarfında bonservis ödemesi yapması gerekiyor. Rus ekibi eğer Lille'e kiralık sözleşmesi süresi zarfında ödemeyi gerçekleştirmezse transferi gerçekleştiremiyor. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın gösterdiği performans sonrası bonservisinin alınmaması halinde CSKA Moskova taraftarlarından da alınacak tepkiden çekiniliyor. Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle de UEFA, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer yasağı uygulayabilir.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Rusya'da kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı Moskova ekibinde çıktığı 8 maçta 8 gol, 2 asistlik müthiş bir istatistiğe ulaştı. 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Star Gazetesi