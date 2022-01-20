Müthiş yükseltme! F-16 AAF ilk testi geçti

star.com.tr 20 Ocak 2022 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:48

Savunma şirketi Top Aces, 19 Ocak'ta Gelişmiş Saldırgan Görev Sistemi (AAMS) ile donatılmış F-16 Gelişmiş Saldırgan Savaş Uçağının (F-16 AAF) ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.



Bu gelişmiş ve karmaşık teknoloji, Top Aces'in modernize ettiği uçaklara, daha fazla havadan havaya mücadele yeteneği kazandırıyor.

İlk test uçuşunun tamamlanmasıyla birlikte, F-16 AAF'nin, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) hizmetine girmeden önce bir dizi operasyonel testten geçmesi gerekiyor.

F-16 AAF (GELİŞMİŞ SALDIRGAN SAVAŞ UÇAĞI) VE AAMS



Açık sistem mimarisiyle güçlendirilen AAMS, bir müşterinin hava muharebe hazırlıklarını iyileştirmek için kullanmak istediği sensörlerin ve işlevlerin hızlı entegrasyonuna olanak sağlar.

Sistem şu anda, bu yükseltmeleri içeriyor:

Aktif Faz Dizinli Radar (AESA) havadan havaya radar;

Kask Üzerindeki Cueing Sistemi (kaska monteli nişangah sistemi - HMCS)

Uçak ve diğer noktalar arasında taktik veri bağlantısı iletişimi

Kızılötesi Arama ve İzleme (IRST) sistemleri;

Düşman taktiklerinin doğru bir şekilde tekrarlayan Yüksek Sadakatli Silah Simülasyonu

Gelişmiş Elektronik Saldırı bölmesi ve pasif RF algılama yetenekleri

Ve gerçekçi düşman etkisi sağlamak için, yukarıdaki sistemleri koordine eden bir dizi taktik işlev.

AAMS, Lexington Park MD'deki Top Aces mühendisleri ve teknoloji ortağı Coherent Technical Services, Inc. tarafından dört yıllık araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda oluşturuldu.

Geçen yıl AAMS, Top Aces'in A-4N Skyhawks filosunda kullanım için onaylandı ve şu anda Alman Silahlı Kuvvetleri ve diğer Avrupalı müşterilerle gelişmiş hava indirme eğitimi için hizmet veriyor.

Sistem, Uçak Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) konusunda deneyimli bir Elbit Systems of America şirketi olan M7 Aerospace tarafından Top Aces'in F-16A uçağına kuruldu.

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