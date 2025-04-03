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  • Nisan ayı kira artış oranı 2025 ne kadar oldu? Kira enflasyon oranı 2025 Nisan kira zammı hesaplama!
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Nisan ayı kira artış oranı 2025 ne kadar oldu? Kira enflasyon oranı 2025 Nisan kira zammı hesaplama!

Nisan ayı kira artış oranı, 2025 Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde yıllık %23,50, aylık ise yüzde %1,88 oldu. Kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, Nisan ayı kira artış oranını merak etmeye başladı. Kira zamları, enflasyon rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Peki Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İşte, enflasyon rakamlarına göre 2025 Nisan ayı kira zam oranı hesaplama

3 Nisan 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Nisan ayı kira artış oranı 2025 ne kadar oldu? Kira enflasyon oranı 2025 Nisan kira zammı hesaplama!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira enflasyon oranı da belli oldu. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti. Buna göre nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Kira enflasyon oranı 2025 Nisan kira zammı hesaplama örneği

MART ENFLASYONU AÇIKLANDI: NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK, Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Nisan ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 51,26 olarak belirlendi.

Mevzuata göre, kira artış oranı TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) son 12 aylık ortalaması esas alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de iş yeri kiralarında geçerli oluyor.

Hatırlanacağı üzere, konut kiralarında Temmuz 2022'den itibaren uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı, 2024 Temmuz ayına kadar yürürlükte kalmıştı. Bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte, yeniden TÜFE ortalamasına dayalı sistem devreye girmiş durumda.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mart ayında 2,46 oldu. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Buna göre; Nisan ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 51,26 seviyesini aşamayacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 17.000 TL

Kira Artış Oranı: %51,26

Hesaplama:

Kira Artış Tutarı = 17.000 TL × 0,5126 = 8.714,20 TL

Yeni Aylık Kira Bedeli = 17.000 TL + 8.714,20 TL = 25.714,20 TL

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