Okan Buruk 5 ismin biletini kesti! Bafetimbi Gomis kararı kıyameti kopardı

Galatasaray'da teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk, beklentilerin altında kalan Bafetimbi Gomis'in biletini kesti. Takımda büyük bir revizyon yapmayı planlayan Okan Buruk, Bafetimbi Gomis başta olmak üzere 5 ismi gözden çıkardı.

OKAN BURUK, BAFETIMBI GOMIS'İN BİLETİNİ KESTİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla beklentileri karşılayamayan Bafetimbi Gomis'i gözden çıkardı. Buruk, Bafetimbi Gomis için gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesini istiyor.

İşte Okan Buruk'un gözden çıkardığı diğer isimler:

OLIMPIU MORUTAN YOLCU

Sarı-kırmızılıların büyük beklentilerle 4.1 milyon euroya transfer ettiği Olimpiu Morutan, hayal kırıklığına uğratan isimlerden biri olmuştu. Okan Buruk, Morutan'ın daha fazla şans alabileceği bir takıma kiralanmasını istedi.

İSMAİL ÇİPE DE GİDİYOR

İsmail Çipe geçtiğimiz sezon Muslera'nın sakatlığı sırasında bulduğu şansları iyi değerlendirememiş ve performansıyla tepki çekmişti. Okan Kocuk'un da takıma geri dönmesiyle İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor.

SACHA BOEY İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Okan Buruk'un biletini kestiği bir diğer isim de Sacha Boey. Sacha Boey, sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana potansiyeline rağmen beklentilerin altında kalmıştı. Yönetim 21 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.

OMAR ELABDELLAOUI'YE DE YOL GÖZÜKTÜ

Sarı-kırmızılılarda yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sonra sahalara dönen Omar Elabdellaoui için de yol gözüktü. Sözleşmesinin son yılına girecek olan sağ beke teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.