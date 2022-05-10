Okan Buruk sürprizi! Geri dönüyor, resmen talip oldular

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan ve başkan adayı Metin Öztürk'ün seçim vaatlerinden olan Okan Buruk için sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'a Güney Afrika'dan iki milli takımdan teklif geldi.

OKAN BURUK'A TEKLİF VAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk'a Güney Afrika'dan iki talip çıktı. Gana Futbol Federasyonu ve Nijerya Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştırması için Okan Buruk'a teklifte bulundu.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Fatih Terim'in ardından teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent'ten de verim alamayan Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükselmişti. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Metin Öztürk, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur." açıklamasında bulunmuştu.

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OKAN BURUK'UN TÜRKİYE KARNESİ

Okan Buruk, Türkiye'de Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı. 2017-18 sezonunda Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam 2019-20 sezonunda da Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.