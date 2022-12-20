İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2022 Salı / 27 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6573
  • EURO
    19,8112
  • ALTIN
    1089.11
  • BIST100
    5419.02
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Otomobil devi Volkswagen'de büyük kriz! Kimse bunu beklemiyordu: Tam 10,2 milyar dolar
Ekstra

Otomobil devi Volkswagen'de büyük kriz! Kimse bunu beklemiyordu: Tam 10,2 milyar dolar

Dünya genelinde kendini ispatlamış olan otomobil devi Volkswagen, yönetici konusunda büyük bir krizin içine girdi. Volkswagen hissedarları, hem Porsche hem de Volkswagen'de CEO olan Oliver Blume karşı 10,2 milyar dolarlık temettü için oy kullanarak onay verdi.

Star Gazetesi20 Aralık 2022 Salı 20:36 - Güncelleme:
Otomobil devi Volkswagen'de büyük kriz! Kimse bunu beklemiyordu: Tam 10,2 milyar dolar
ABONE OL

Volkswagen hissedarları, Porsche AG'nin listelenmesinin ardından yaklaşık 9,6 milyar avroluk (10,2 milyar dolar) özel temettü ödemesine rağmen, CEO Oliver Blume'un ikili rollerine yönelik eleştirilerini yineledi.

Eylül ayında grup başkanı olan Blume'nin, listeye alındıktan sonra bile lüks marka Porsche'nin CEO'su olarak devam etmesi, bazı yatırımcılar arasında baskılar ve potansiyel çıkar çatışmaları konusunda endişelere yol açtı.

VOLKSWAGEN'DE BÜYÜK KRİZ

Özel temettüyü onaylamak için yapılan hissedarlar toplantısında konuşan Blume, Volkswagen'in ilk 100 gününde üst düzey rolleri yeniden düzenleyeceğini belirtti. Blume ayrıca, Çin ile Kuzey Amerika için stratejisini belirlemek ve yazılımla platform stratejisini gözden geçirmek gibi görevlerde zor zamanlar geçirdiği bunu iyi performans göstererek atlattığını söyledi.

Öte yandan Volkswagen hissedarları Cuma günü yapılan oylamayla %99,9 oranında özel temettü lehinde oy kullandı.

Yine de DWS ve yatırımcı derneği SdK'nın da aralarında bulunduğu bazı yatırımcılar, oylamadan önce yapılan konuşmaları Blume'nin her iki şirketin de başkanı olarak ikili rolünü eleştirmek için kullandı. Konu bağlamında DWS, yönetişim sorunlarının Volkswagen'in değerini aşağı çektiğini söyledi.

"YARI ZAMANLI BİR CEO İSTEMİYORUZ"

Eikon verilerine göre Volkswagen hissesinin %2'sini elinde bulunduran DWS'den Hendrik Schmidt, "Ne ana ne de kardeş şirkette yarı zamanlı bir CEO istemiyoruz." dedi.

SdK temsilcisi Mark Liebscher, "Sürekli farklı şapkalar takıyorsunuz. Bunun yönetim kurulu toplantılarında işe yaradığına inanmak bizim için zor" dedi.

Porsche hisseleri 29 Eylül'de 82,50'den açılışından bu yana hisse başına %18,5 artışla 97,74 avroya yükselirken, aynı dönemde Volkswagen hisseleri sadece %3,9 artışla 133,56 avroya ulaştı.

Cuma günü hissedarlara cevap veren Blume, pozisyonunu savunarak, "Her iki rolü de uzun süre devam ettireceğim." ifadeleri kullandı.

Volkswagen finans şefi Arno Antlitz, otomobil üreticisinin daha yüksek bir değerleme için "önemli bir potansiyele" sahip olduğundan emin olduğunu ve pazarın yakında elektrifikasyon ve dijitalleştirme planlarında ilerleme kaydettiğini fark edeceğini söyledi.

DENGEYİ BULMA ÇALIŞMALARI

Blume, Volkswagen'in jeopolitik gerilimler ışığında küresel varlığını çeşitlendirdiğini ve geçen hafta ertelenen Doğu Avrupa'da planlanan bir pil fabrikası kararının yakında alınacağını söyledi.

Avrupa'daki rekor enerji fiyatları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulan yüksek sübvansiyonlar, Avrupalı politika yapıcılar arasında, Avrupa'da planlanan yatırımların bunun yerine yurtdışında yapılacağı konusunda tedirginlik yarattı.

Söz konusu Volkswagen, konumları yalnızca bölge başına vaat edilen tesis sayısına göre değil aynı zamanda şirkete yakın bir kaynak olan her bölgedeki elektrikli araç artışından gelen talep üzerine de tartıyordu. Yine de Blume, Doğu Avrupa'daki konumun yakında duyurulacağını söylerken, otomobil üreticisi Kanada'da da bir pil fabrikası arıyordu.

Konuya ilişkin Blume, "Avrupa'da, Çin'de ve Kuzey Amerika'nın güçlü bir üçüncü ayağında küresel olarak dengeli bir varlık için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.