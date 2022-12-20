Otomobil devi Volkswagen'de büyük kriz! Kimse bunu beklemiyordu: Tam 10,2 milyar dolar

Volkswagen hissedarları, Porsche AG'nin listelenmesinin ardından yaklaşık 9,6 milyar avroluk (10,2 milyar dolar) özel temettü ödemesine rağmen, CEO Oliver Blume'un ikili rollerine yönelik eleştirilerini yineledi.

Eylül ayında grup başkanı olan Blume'nin, listeye alındıktan sonra bile lüks marka Porsche'nin CEO'su olarak devam etmesi, bazı yatırımcılar arasında baskılar ve potansiyel çıkar çatışmaları konusunda endişelere yol açtı.

VOLKSWAGEN'DE BÜYÜK KRİZ



Özel temettüyü onaylamak için yapılan hissedarlar toplantısında konuşan Blume, Volkswagen'in ilk 100 gününde üst düzey rolleri yeniden düzenleyeceğini belirtti. Blume ayrıca, Çin ile Kuzey Amerika için stratejisini belirlemek ve yazılımla platform stratejisini gözden geçirmek gibi görevlerde zor zamanlar geçirdiği bunu iyi performans göstererek atlattığını söyledi.

Öte yandan Volkswagen hissedarları Cuma günü yapılan oylamayla %99,9 oranında özel temettü lehinde oy kullandı.

Yine de DWS ve yatırımcı derneği SdK'nın da aralarında bulunduğu bazı yatırımcılar, oylamadan önce yapılan konuşmaları Blume'nin her iki şirketin de başkanı olarak ikili rolünü eleştirmek için kullandı. Konu bağlamında DWS, yönetişim sorunlarının Volkswagen'in değerini aşağı çektiğini söyledi.

"YARI ZAMANLI BİR CEO İSTEMİYORUZ"



Eikon verilerine göre Volkswagen hissesinin %2'sini elinde bulunduran DWS'den Hendrik Schmidt, "Ne ana ne de kardeş şirkette yarı zamanlı bir CEO istemiyoruz." dedi.

SdK temsilcisi Mark Liebscher, "Sürekli farklı şapkalar takıyorsunuz. Bunun yönetim kurulu toplantılarında işe yaradığına inanmak bizim için zor" dedi.

Porsche hisseleri 29 Eylül'de 82,50'den açılışından bu yana hisse başına %18,5 artışla 97,74 avroya yükselirken, aynı dönemde Volkswagen hisseleri sadece %3,9 artışla 133,56 avroya ulaştı.

Cuma günü hissedarlara cevap veren Blume, pozisyonunu savunarak, "Her iki rolü de uzun süre devam ettireceğim." ifadeleri kullandı.

Volkswagen finans şefi Arno Antlitz, otomobil üreticisinin daha yüksek bir değerleme için "önemli bir potansiyele" sahip olduğundan emin olduğunu ve pazarın yakında elektrifikasyon ve dijitalleştirme planlarında ilerleme kaydettiğini fark edeceğini söyledi.

DENGEYİ BULMA ÇALIŞMALARI



Blume, Volkswagen'in jeopolitik gerilimler ışığında küresel varlığını çeşitlendirdiğini ve geçen hafta ertelenen Doğu Avrupa'da planlanan bir pil fabrikası kararının yakında alınacağını söyledi.

Avrupa'daki rekor enerji fiyatları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulan yüksek sübvansiyonlar, Avrupalı politika yapıcılar arasında, Avrupa'da planlanan yatırımların bunun yerine yurtdışında yapılacağı konusunda tedirginlik yarattı.

Söz konusu Volkswagen, konumları yalnızca bölge başına vaat edilen tesis sayısına göre değil aynı zamanda şirkete yakın bir kaynak olan her bölgedeki elektrikli araç artışından gelen talep üzerine de tartıyordu. Yine de Blume, Doğu Avrupa'daki konumun yakında duyurulacağını söylerken, otomobil üreticisi Kanada'da da bir pil fabrikası arıyordu.

Konuya ilişkin Blume, "Avrupa'da, Çin'de ve Kuzey Amerika'nın güçlü bir üçüncü ayağında küresel olarak dengeli bir varlık için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.