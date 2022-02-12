Ozan Kabak'a çok ağır ceza! Resmen anlaşmanın kurbanı oldu

star.com.tr 12 Şubat 2022 Cumartesi 23:02 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 23:02

Ozan Kabak, formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'de oynatılmamasının nedeni ortaya çıktı. Alman basınında yer alan habere göre Ozan Kabak, zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için kasten oynatılmıyor olabileceği belirtildi. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımında yalnızca 10 resmi maçta görev alabildi.

OZAN KABAK'A AĞIR CEZA: "KASTEN OYNATILMIYOR"

Alman basınından DerWesten'in haberine göre; geçtiğimiz yaz Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün kiralık olarak İngiltere Premier Lig takımı Norwich City'e kiralık olarak gönderdiği Ozan Kabak, kasten oynatılmıyor olabilir. Haberde, Norwich City'nin sözleşmedeki satın alma şartını aşmak için 21 yaşındaki oyuncuyu kasten oynatmıyor olabileceği ifade edildi.

OZAN KABAK, SCHALKE'YE GERİ DÖNEBİLİR

Norwich City'nin Ozan Kabak'ı oynatmamasının nedeni opsiyonun kullanılmak istenmemesi olması halinde Schalke 04'te yaz aylarında 21 yaşındaki defans oyuncusunun geri dönüşüne hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

SCHALKE 04 İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

21 yaşındaki milli oyuncunun Almanya Bundesliga 2 takımı Schalke 04 ile olan sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. İddiaların gerçek olması halinde Alman ekibi Ozan Kabak'tan elde edeceği bonservis gelirinden mahrum kalabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'nin geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Kabak, bu sezon yalnızca 10 resmi maçta forma şansı buldu. 3 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Ozan Kabak son 7 maçın 3'ünde kadroya dahil edilmezken, 4'ünde ise yedek kulübesinde bekledi. Milli savunma oyuncusu, ligde oynanan 25 maçın sadece 9'unda forma şansı buldu.