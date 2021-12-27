Star.com.tr 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:25

Ozan Kabak'ın forma giydiği Norwich City, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal'i konuk etti. Carrow Road Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 5-0 galip ayrıldı.

Arsenal'e 3 puanı getiren golleri 6 ve 67. dakikalarda Bukayo Saka, 44. dakikada Kieran Tierney, 84. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette ve 90. dakikada Emile Smith Rowe kaydetti.

Norwich City bu yenilgiyle Premier Lig'de 10 puanla son sırada yer almaya devam etti. Puanını 35'e yükselten Arsenal ise 4. basamakta bulunuyor.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Star.com.tr'nin haberine göre Norwich City'de Ozan Kabak maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Milli stoper defans hattında, Arsenal'in hücum oyuncuları karşısında oldukça zor anlar yaşadı.

İngiliz basınında Norwich City - Arsenal maçıyla ilgili yorumlarda Ozan Kabak için sert eleştiriler yapılırken, 21 yaşındaki futbolcunun performansı için oldukça düşük puanlar verildi.

OZAN KABAK'A 2 PUAN

Norfolk Live'da Ozan'a 10 üzerinden sadece 2 puan verilirken, "Arsenal'in Bukayo Sako ile bulduğu açılış golünün öncesinde topu rakibe verdi. 4. golde ise Lacazette'e arkadan yaptığı faul ile penaltıya neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

İKİ GOLDE HATALIYDI

The National News ise "Türk defans oyuncusu Arsenal'e açılış golüyle sonuçlanacak bir pozisyon verdi. Devre arasından önce iyi bir zamanlama ile kayarak müdahale ederek Gabriel Martinelli'ye gol izni vermedi. Ancak Alexandre Lacazette'e yaptığı açık faulle maçın son bölümünde penaltıya neden oldu." yorumunu yaparak Ozan Kabak'ın performansına 4 puan verdi.

Öte yandan Norwich Evening News Ozan Kabak'a 3 puan verirken, Sky Sports ise 5 puanla İngiliz basınındaki en yüksek notu verdi.

OZAN KABAK 9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Norwich City'nin Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak, İngiltere Premier Lig'de bu sezon 9 maçta forma giydi ve 744 dakika sahada kaldı.