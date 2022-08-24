Ozan Tufan'dan yıkan haber! Resmen duyuruldu

Hull City'de geçtiğimiz hafta 5-2 kaybedilen West Bromwich maçında sakatlanarak oyundan ayrılan Ozan Tufan'dan kötü haber geldi. Hamstring yaralanması yaşayan Ozan Tufan'ın yaklaşık 1-2 ay kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

OZAN TUFAN, HULL CİTY KARİYERİNE HIZLI BAŞLAMIŞTI

Bu yaz 3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Hull City'e giden Ozan Tufan, Championship'te iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 6 maçında iki kez golle buluşan Ozan Tufan, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

SAKATLANARAK OYUNDAN AYRILMIŞTI

Championship'in 5. hafta mücadelesinde Hull City, deplasmanda West Bromwich'e mağlup oldu. Konuk ekibin formasını giyen Ozan Tufan, karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak oyundan ayrılmıştı.

OZAN TUFAN'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

İngiltere basınında yer alan habere göre; Hamstring yaralanması yaşayan Ozan Tufan yaklaşık 1-2 ay sahalardan uzak kalabilir.

SHOTA ARVELADZE NE DEMİŞTİ?



Ozan Tufan'ın sakatlığı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum, maçtan sonra onu görmedim. Hamstringini tutarak çıktı ve hepimiz hamstringlerin ne olabileceğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.