Ozan Tufan'ın kaderi değişmiyor! Her şey alt üst oldu: Kimse bunu beklemiyordu

Geçtiğimiz ay Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın makus talihi değişmiyor. İngiliz ekibinin Ryan Woods transferini bitirmek üzere olduğu ve Ozan Tufan'ın yedek kalma tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.

HULL CITY, RYAN WOODS'U BİTİRİYOR

İngiltere basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City, Ryan Woods'un transferi için kulübü Birmingham City ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

OZAN TUFAN'I BEKLEYEN TEHLİKE

Haberde, Hull City'nin Ryan Woods transferinin Ozan Tufan'a tehdit olarak algılandığı ve 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun yedek kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

OZAN TUFAN'IN KADERİ DEĞİŞMİYOR

Ozan Tufan, Fenerbahçe'deki son sezonunda da ilk 11'de yer edinmek ve yeterince süre almak konusunda sıkıntı çekmişti. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 9 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Watford'da geçiren Tufan, orada da yalnızca 489 dakika süre alabilmişti.