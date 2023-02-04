Rafale mi, Super Hornet'i mi? Geri sayım başladı: Gerçekten zor bir seçim

Hint medyasında yer alan haberlere göre, Hindistan yerli uçak gemisi INS Vikrant'a konuşlandırılmak üzere Fransız Dassault firmasının Rafale savaş uçağı ile Amerikan Boeing firmasının F/A-18 Super Hornet uçaklarından birini seçmek için testlere başladığı bildirildi. Söz konusu testler Hindistan'ın Goa'daki deniz üssü olan INS Hansa'da test edildi.

FRANSIZ RAFALE Mİ, AMERİKAN SUPER HORNET'İ Mİ?



Konu bağlamında Hindistan'ın daha önce 26 adet Rafele jeti için anlaşma yaptığı iddia edilmişti. Ancak resmi olarak bir açıklama yapılmamıştı. Söz konusu bu uçaklar Hindistan'ın envanterinde bulunan eskimiş Rus MiG-29K savaş uçaklarının yerine alacaktı. Resmi imzanın ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mart 2023'de Hindistan'a yapacağı ziyarette imzalanması bekleniliyor. Toplam 26 adet Rafale-M savaş uçağının Hindistan'a satılması bekleniliyor. Toplam maliyeti konusunda ise henüz bilgi verilmedi.

UÇAKLAR TESTE TABİ TUTULDU



Hindistan'ın yerli uçak gemisi INS Vikrant'ın hizmete girmesiyle geçen yıl, üzerine konuşlandırılacak uygun uçaklar için ciddi bir arayış başladı. Bu bağlamda Fransız Dassault firmasının Rafale savaş uçağının (Rafale Marine) deniz versiyonu ve ABD'nin Boeing şirketinin F/A-18 Super Hornet'i son birkaç yılda ana rakip olarak ortaya çıktı. Hindistan her iki uçak ile de yakından ilgilendi.

Mayıs 2019'da, Karnataka kıyılarında Hindistan ve Fransa arasında bir deniz savaşı oyunu olan Varuna Tatbikatı'nda 16 savaş uçağı (sekiz Hint Donanması MiG-29K ve sekiz Fransız Rafale-M) karşı karşıya geldi. Rafale-M, kusursuz manevra kabiliyetiyle Hindistan Donanmasını etkiledi. Benzer şekilde, 2020'nin sonlarında Boeing, F/A-18'in ABD'deki Hint uçak gemileri için uygunluğunu gösterdi.

Sonunda, 2022'de, Vikrant'ın uçuş güvertesi simüle edildi. İlk olarak Şubat 2022'de Rafale-M, ardından Temmuz'da Super Hornet geldi. INS Vikrant ve INS Vikramaditya gemileri Hindistan Deniz Kuvvetleri'nin tek operasyonel uçak gemisi olarak biliniyor. Söz konusu gemiler kayakla atlama veya uçağı fırlatmak için yukarı doğru eğimli bir rampa olan Kısa Kalkış Ama Tutuklanan Kurtarma (STOBAR) teknolojisini kullanıyor. Tatbikatta Fransız ve ABD savaşçılar, uyumluluklarını kanıtlamak için diğer rutinlerin yanı sıra zorlu kalkış ve iniş sortileri yapmak zorunda kaldı. Testlerin sonunda, hem Fransızlar hem de Amerikalılar, kendi uçaklarının donanmayı tatmin edecek şekilde performans gösterdiğini iddia etti.