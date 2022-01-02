Rekor rakam! Kerem Aktürkoğlu'na inanılmaz teklif

Star.com.tr 2 Ocak 2022 Pazar 05:30 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 05:30

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük yankı uyandırdı. Avrupa devlerinin adeta sıraya girdiği transfer yarışına Atletico Madrid'den sonra Stuttgart da girdi. Alman kulübü genç oyuncu için 14 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU REKOR KIRACAK

Stuttgart Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro, Atletico Madrid ise Arda Turan'ı 13 milyon Euro bonservis ile Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı. Eğer Kerem Aktürkoğlu Stuttgart ya da Atletico Madrid ekiplerinden birisine transfer olursa 14 milyon Euro bonservis ile yeni bir rekor kırmış olacak.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performans ile en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Milli yıldız Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 4 gol 2 asist yaparken Avrupa Ligi'nde de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu öte yandan Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 4 maçta 2 gol 3 asist yaptı