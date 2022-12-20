Resimdeki gizli kelimeleri 50 saniye içinde bulabilir misin? 6 kelimeyi görebilen süper zeka!

Kelime Arama Bulmacaları internetteki en popüler aktivite biçimlerinden biridir. Gizli kelimeleri verilen sürede bulmaya çalışmak boş zamanınızı değerlendirmenin harika bir yoludur ve aynı zamanda zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmek için iyi bir oyundur. Harflerden oluşan bu tabloda anlamlı 6 kelime yer alıyor. Bu kelimeler soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere yerleştirilmiş durumda. Tüm kelimeleri bulanların süper zeka kategorisine girdiği bu bulmacada zekanızı test etmek için resimdeki tüm gizli kelimeleri 50 saniye içinde bulun.

Kelime oyunları; Konsantrasyonunuzu artırarak, gözlem becerilerinizi geliştirmek için eğlenceli bir yoldur. Ustaca hazırlanan bu kelime bulma oyununun amacı, bir harf ızgarasında gizli kelimeleri görmeye dayanır.

50 SANİYEDE 6 KELİMEYİ BUL



Bu kelime arama bulmacasını çözmenin en iyi yolu, harfleri ararken yukarıdan aşağıya ve sağdan sola inceleyerek anlamlı kelimeler aramaktır.

Hemen şimdi siz de zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmek için bu kelime arama bulmacasını deneyin.

Kelime arama bulmacaları, gözlem becerilerini test etmenin yanı sıra bir bireyin zekasını da test edebilir.

Yukarıda paylaşılan resimde 6 farklı kelime yer almaktadır. Bulmacada harf dizilimleri bir şekilde birleşerek 7 anlamlı kelime oluşturuyor ve zor olan kısım, bu ızgaradan 6 kelimeyi 50 saniye içinde bulmak.

Şimdi kronometreyi çalıştırın ve resme dikkatlice bakın.

Bulmacadaki harflerin düzenlenme şekli, kelimelerin ilk bakışta fark edilmesini zorlaştırıyor.

Görüntüyü dikkatlice gözlemleyin ve onlardan anlamlı kelimeler çıkarmaya çalışın.

Bu kelime bulma oyunu, orta düzeyde bir zeka testidir ve ancak iyi gözlem becerisine sahip zeki kişiler zaman sınırı içinde 6 kelimenin tamamını bulabilirler.

KAÇ KELİME GÖREBİLDİNİZ?



En az 3-4 kelime bulabilenler iyi derecede bir zekaya sahip olduklarını kabul edebilirler.

6 kelimenin tümünü 50 saniyede görenler ise üstün zekalı kategorisinde kabul ediliyor.

İŞTE BULMACADAKİ 6 GİZLİ KELİME



1. Böyle

2. Önemli

3. Manifesto

4. Uyku

5. Yeşil

6. Yıldız

Star Gazetesi